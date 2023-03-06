رسوم دخول المنطقة التجارية في المتحف الكبير وطريقة الحجز.. الأطفال بالمجان

أرسلت هالة الخطيب، مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابا إلى غرفة المنشآت الفندقية لإعلامها بآلية حجز زيارات المتحف المصري الكبير خلال الفترة التجريبية، أوضحت خلاله أن حجز الأفراد لزيارة المنطقة التجارية يكون عن طريق موقعها الإلكتروني، خلال 4 مواعيد، وهي: «10 صباحا، 12 ظهرا، 2 بعد الظهر، 4 عصرا».

وأشارت إلى أن حجز المجموعات وجولات الـvip، تجرى عن طريق الإيميل التالي من هنا.

وتضم تجربة المنطقة التجارية أثناء وبعد مواعيد العمل كل من:

- المسلة المعلقة

- تمثال البطالمة

- تمثال الملك رمسيس الثاني

- عمود النصر لمرنبتاح

- 10تماثيل للملك سنوسرت (رؤية عن بعد)

- الشعارات الملكية

- الدرج العظيم (رؤية عن بعد)-

- البهو العظيم ومتجر الهدايا .

أسعار زيارة المنطقة التجارية

وأوضحت أن أسعار زيارة التجربة التجارية بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، فستكون على النحو التالي:

-الأطفال أقل من 6 سنوات (يكون الدخول بالمجان).

-المواطنين المصريين بـ150 جنيها.

- الأطفال والطلاب المصريين بـ75 جنيها.

- الأجانب بـ1000 جنيه.

- الأطفال والطلاب الأجانب بـ500 جنيه.

وأشارت إلى أن أسعار زيارة التجربة التجارية بالمتحف المصرى الكبير بعد الساعة 6 مساء، والتي يمكن خلالها الاستمتاع بعرض الضوء خارج المتحف خلال الزيارات المسائية فجاءت كالتالي:

- الأطفال أقل من 6 سنوات (يكون الدخول بالمجان)

- المواطنين المصريين بـ2500 جنيه.

- الأجانب بـ4500 جنيه.

وأوضحت مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن زيارة المنطقة التجارية في فترة ما قبل التشغيل التجريبي لا تتضمن زيارة المتحف من الداخل، ولا زيارة قاعات العرض الأساسية ولا قاعات توت عنخ آمون.