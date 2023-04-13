وزارة الهجرة توضح موديلات السيارات المتاحة للاستيراد من الخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديدا، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تتضمن الإجابة على عدد من الأسئلة التوضيحية حول قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ما هي موديلات السيارات المتاح استيرادها من الخارج؟

وجاء من ضمن الأسئلة المجابة خلال مقطع الفيديو المنشور بالصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، سؤال عن موديلات السيارات المتاح استيرادها من الخارج؟

موديل عام 2019

وكانت الإجابة أنه في حال أن تكون أنت المالك الأول للسيارة، فبإمكانك استيراد أي موديل محبب إليك من السيارات بالخارج، ولكن في حال أن تكون مالكا ثانيا للسيارة، يمكن أن تستورد السيارة بشرط لم يكن مضي عليها 3 سنوات، أي حتى موديل عام 2019.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفاصيل جديدة بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، بأنّه يتم رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات الجديدة بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.