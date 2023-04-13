ما آلية استرداد الوديعة في حال رفض طلب استيراد سيارات المغتربين؟، سؤال جديد طرحته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر مقطع فيديو جديد، نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في إطار تقديم التيسيرات والتوضيحات حول آخر التعديلات الجديدة بقرار استيراد سيارات المصريين بالخارج، بدون جمارك أو ضرائب أو رسوم، مقابل وديعة.

المبادرة متاحة حتى 14 مايو 2023

كتبت وزارة الهجرة، منشورًا تضمن: «مهم لكل المصريين بالخارج، اعرف التعديلات الجديدة على مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والحق التخفيض الجديد على الضريبة الجمركية من مبلغ الوديعة المُستردة، واستفيد من فترة السماح الجديدة لاستيراد عربيتك وصدور الموافقة الإستيرادية اللي بقت خمس سنين بدل سنة واحدة».

وأضافت وزارة الهجرة خلال المنشور: «الحق حمِّل التطبيق واستفيد من التعديلات الجديدة حتى يوم 14 مايو 2023 وخليك أنت المستفيد».

استرداد قيمة الوديعة خلال 5 أيام من الرفض

وجاءت الإجابة على سؤال ما آلية استرداد الوديعة في حال رفض طلب استيراد سيارات المغتربين؟، عبر مقطع فيديو لأحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، الذي أوضح عبر مقطع الفيديو، أنه في حالة رفض طلب استيراد السيارة من الخارج، سيتم إرسال إيميل للشخص المتقدم بطلب استيراد السيارة من الخارج، ومن ثم يحصل على مبلغ الوديعة الذي سدده على الحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب، وذلك دون خصم أي رسوم فيما عدا مصاريف التحويل.

مشيرًا إلى أنّ عملية استرداد قيمة الوديعة، تتم خلال 5 أيام عمل من تاريخ الرفض.