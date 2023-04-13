رئيس جهاز «القاهرة الجديدة» يتفقد المشروعات المنفذة في التجمع الثالث

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو الجهاز، جولاتٍ تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بمناطق التجمع الثالث والأعمال الجارية بمنطقة الامتداد «محور 24، ومحور 28، ودار مصر 2، ودار مصر 70 عمارة، والإسكان الاجتماعي بالتجمع الثالث، ومنطقة امتداد غرب الجولف»، وذلك بحضور المهندس حسام محمد قمر، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، والمهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمناطق دار مصر الأندلس 2، ودار مصر 70 عمارة، وامتداد غرب الجولف، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل مشروع دار مصر 2، والاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات، ومتابعة أي مخالفات، والعمل على إنجاز أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع بدار مصر 70 عمارة.

واستكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي، الجولة، بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، وأعمال الطرق بالتجمع الثالث، حيث يتم تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين أربيلا والدبلوماسيين، والمرور بالشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية، حيث يجري توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل إشكالية الازدحام المروري المستمر بالمنطقة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، سير العمل بالمشروعات الجارية بأحياء بيت الوطن بالمدينة، والتي تمثل 8 أحياء بها نحو 21 ألف قطعة أرض بمساحات مختلفة تم وجارِ تخصيصها، لافتا إلى أنّ مشروع بيت الوطن يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للدولة بزيادة وتدعيم الموارد الاقتصادية، من ناحية توفير النقد الأجنبي، وإنشاء المباني السكنية والتجارية والاستثمارية والمراكز الطبية والنوادي الرياضية لتشغيل الأيدي العاملة بمختلف أنشطتها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّ مشروع بيت الوطن عبارة عن تخطيط عمراني متكامل يقع شمال منطقة الامتداد، ويرتبط بطريق «القاهرة - السويس» شمالا، والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقي، وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا والمؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أّنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات مرافق بمناطق بيت الوطن وتشمل «طرق، ومياه، وصرف صحي»، وتم وجارٍ تسليم قطع الأراضي للحاجزين.