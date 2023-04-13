جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ستبدأ يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 20 مايو من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونص وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.