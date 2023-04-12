نصائح «الصحة» للأطفال ومرضى الحساسية في الطقس المتقلب.. احذروا الخروج

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة عدم الانخداع في برودة الجو، والالتزام بعدم تخفيف الملابس خاصة الأطفال، لأنهم أكثر الفئات تأثرًا، لافتًا إلى وجود إصابات بنزلات البرد وإنفلونزا وهو أمر طبيعي يحدث في مثل هذه الأيام.

أكثر الفئات تأثرا بالتقلبات الجوية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال فترة التقلبات الجوية مع نشاط الرياح والأتربة على مرضي حساسية الصدر والجيوب الأنفية عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج لابد من ارتداء الكمامات والحرص على تناول كمية وفيرة من المياه ليلًا، مشيرًا الى أنه في حال ارتفاع درجة الحرارة على المواطنين بصفة عامة عدم التعرض الى أشعة الشمس مباشرة.

رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة الحالية والاحتفالات بالأعياد والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام وعدم القرب من المصابين بنزلات البرد في التعامل بشكل مباشر.

وأشار إلى رفع وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى المحافظات داخل المستشفيات بالتزامن مع فترة الأعياد والمناسبات، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.