متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد.. وتحذيرات للأطفال

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم، موضحة أن التأخيرات تأتي لما يتم من إنجازه من المشروعات القومية، مؤكدة حرصها على تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

توفير مصاريف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى توفير مصاريف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم وإثابة المجتهدين مع معاقبة المخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مؤكدة حرصها على الاهتمام بالعنصر البشري ورفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية.

ونوهت إلى أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وحذرت الهيئة، من رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.