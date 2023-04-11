السكة الحديد: تطوير 175 عربة عادية إلى «تحيا مصر» في ورش كوم أبوراضي

قدّم المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، شرحاً تفصيلاً لما يتم إنجازه حاليًا في ورش كوم أبوراضي، موضحًا أنّها تعمل على تطوير 175 عربة عادية إلى عربات تحيا مصر وتمّ إنجاز 120 عربة حتى الآن، ويبلغ متوسط إنتاجها الشهري من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات نحو 120 عربة شهريًا بينها 10 عربات تحسين و10 عربات تطوير.

أبرز المعلومات عن ورش كوم أبوراضي

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن ورش كوم أبوراضي في بني سويف، وفق ما كشفه المهندس محمد عامر:

- ورش كوم أبوراضي مقامة على مساحة 75 فدانًا.

- وتقوم ورش كوم أبوراضي حاليًا بتطوير 175 عربة عادية إلى عربات تحيا مصر وتمّ إنجاز 120 عربة حتى الآن.

- يبلغ متوسط إنتاج ورش كوم أبوراضي الشهري من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات 120 عربة شهريًا منهم 10 عربات تحسين و10 عربات تطوير.

- تجري الورشة العمرات المختلفة «عمرة عمومية – متوسطة» لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الإسباني وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIP.

- يبلغ عدد العاملين بها 1449 «مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال».

- تطوير ورش عربات كوم أبوراضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- تقوم ورش كوم أبوراضي بتطوير عدد 10 إستوك إسبانى.

- الإستوك الذي يتم تطويره في ورش كوم أبوراضي مكون من «4 أولى + عربة بوفية + 6 ثانية».