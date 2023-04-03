طرق إرجاع واستبدال تذاكر القطارات.. حالتان تُسترد فيهما القيمة بخصم

في حالات كثيرة يضطر المسافرون لتغيير مواعيد سفرهم بعد حجز تذاكر القطار، وبمناسبة قرب العيد وطرح الهيئة العامة لسكك حديد مصر مواعيد حجز قطارات العيد، يبحب الجمهور عن إمكانية استبدال أو إرجاع تذاكر القطار.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الحالات التي يمكن فيها إرجاع تذاكر القطارات أو استبدالها بأخرى، وفقًا لما هو معمول به في هيئة السكة الحديد.

حالات إرجاع التذاكر مقابل خصم نسبة من قيمتها

يمكن إرجاع التذكرة بنسبة خصم 25% من قيمتها في حال إعادتها قبل 48 ساعة من تحرك القطار المحدد.

يمكن إرجاع التذكرة مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل 24 ساعة من تحرك القطار المحدد.

حالات ارجاع التذاكر دون أي خصم في قيمتها

يمكن إرجاع التذكرة واسترداد قيمتها كاملة في الحالات الآتية:

- تأخر القطار.

- تعطل جهاز التكييف بالقطار خلال الرحلة، وحال رغبة الراكب استرداد فرق التكييف لابد أن يثبت رئيس القطار تعطل تكييف القطار خلال الرحلة.

- استبدال عربة من عربات القطار بأخرى أقل درجة يحق للراكب استرداد فرق التكييف من شباك التذاكر.

مكان استرداد قيمة التذكرة

استرداد قيمة التذكرة يكون من شباك الحجز في المحطات الرئيسية، ويلاحظ أنّه حال إرجاع التذكرة بسبب تعطل القطارات لابد أن يكون من نفس المحطة التي جرى الحجز منها.

مواعيد حجز تذاكر قطارات العيد

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حددت مواعيد حجز تذاكر قطارات العيد، على النحو التالي:

- حجز يوم الأحد 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد 16 أبريل 2023.

- حجز يوم الإثنين 3 أبريل 2023 للسفر يوم الاثنين 17 أبريل 2023.

- حجز يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

- حجز يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء 19 أبريل 2023.

حجز يوم الخميس 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

حجز يوم الجمعة 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.