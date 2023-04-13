عضو بـ«النواب»: زيادة سعر توريد القمح يقضي على السوق السوداء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، موسم 2023؛ ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، مشيرًا إلى أنّ ذلك القرار جاء في وقته المناسب ويمثل خطوة جيدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح.

سعر القمح

وقال النائب، في تصريحات اليوم، إنّ الفترة الأخيرة كانت تشهد تخوّفات من حدوث أزمة ينتج عنها تراجع حجم التوريد المتوقع في موسم القمح الجديد، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يبلغ سعر طن الذرة الصفراء نحو 20 ألف جنيه، وسعر طن الردة نحو 11 ألف جنيه، وهو الأمر الذي كان يستغله بعض التجار من ضعاف النفوس، لشراء كميات كبيرة من القمح من المزارعين بأسعار أعلى من سعر التوريد السابق.

وأشار زين الدين، إلى أنّ قرار الحكومة يقطع الطريق على هؤلاء الذين كانوا يسعون لخلق سوق سوداء في موسم القمح المقبل، مؤكدًا أهمية تعادل سعر القمح مع سعر الردة التي تنتج عن المحصول، حتى لا تحدث سوق سوداء للقمح، مثلما حدث من قبل في محصول الأرز، بسبب وجود سعرين، وانخفاض سعر التوربد المعلن من جانب الحكومة.

مجلس النواب

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجّه الحكومة بتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية؛ لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوربدها، بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد، وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربح عادل للفلاحين.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، موسم 2023؛ ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.