محافظ أسوان يتابع ميدانيا وصول شحنات القمح.. «باكورة الذهب الأصفر»

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزيارة ميدانية لمطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجوزيرة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الشحنات والكميات التي سيتم توريدها من القمح المحلي، رافقه خلالها المهندس خالد أبوالقاسم مدير عام التموين، والمهندسة أماني خضير مدير عام الزراعة.

مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان

فيما استعرض المحاسب يسري عباس مدير المطاحن، وأعضاء لجنة الاستلام مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان 6 آلاف طن من محصول القمح بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين، ثم إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المخابز والمواطنين، وبعد الاطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة من خلال بيان عملي لقياس الجودة والنقاوة.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالي 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، موجهاً بتكثيف حملات التوعية للمزارعيين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية.

وتابع أن ذلك يتوازى مع ضرورة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

لجان لاستلام القمح في محافظة أسوان

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وأضاف أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و820 فدانا تقريباً.