عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: ليلة القدر من علامتها طلوع الشمس بلا شعاع لها

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من علامات ليلة القدر أن تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر«أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

ليلة القدر من أهم الليالي

وأكد هندي، في مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، أنه يستحب الإكثار من دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، طوال العشر الآواخر من شهر رمضان وخاصة ليلة القدر، مشيرا إلى أن المسلمون ينتظرون شهر رمضان من كل عام للتقرب والتضرع إلى الله، موضحا أن ليلة القدر تعتبر من أهم الليالي التي يشتاقون إليها، فهي خير من ألف شهر كما جاء في القرآن.

يستحب إخراج الصداقات طوال العشر الأواخر من رمضان

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يستحب إخراج الصداقات طوال العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتا إلى أن ليلة القدر لها قدر عظيم وشأن كبير، مطالبا جموع المسلمين بالتضرع والدعاء إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم أمر ليلة القدر، وأمر بتحري ليلتها وقيامها إيمانا واحتسابا، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان.