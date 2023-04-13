يفضل البعض قضاء ساعات ما بعد الإفطار في الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ويؤجل مشاهدة الأعمال الدرامية لأوقات الإعادة، ومن بينها مسلسل كشف مستعجل الذي تستمر أحداثه في ظل مطاردة مودي الجزار وعصابته ليوسف، خاصة بعد ضياع الحقيبة التي ترتب عليها قتل 4 أشخاص، لذا يبحث الكثيرون عن موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc.

موعد إعادة الحلقة الـ5 من مسلسل كشف مستعجل

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد إعادة الحلقة الـ5 من مسلسل كشف مستعجل، على هذا النحو:

ويًعرض مسلسل كشف مستعجل عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، ويعاد 6 مرات يوميًا في 6 توقيتات مختلفة، إذ يستطيع متابعو المسلسل، متابعته يوميًا وفقًا للموعد الذي يتلائم معه.

- يُعرض يوميا على شاشة dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- يُعرض يوميًا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

مواعيد عرض الحلقة الـ6 من مسلسل كشف مستعجل

- يُعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل بشكل سريع في 15 حلقة فقط، بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.