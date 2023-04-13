من هو أول مولود بعد الهجرة؟.. جائزة الـ10 آلاف جنيه من الشيخ علي جمعة

من هو أول مولود بعد الهجرة؟.. هذا السؤال، تحدث عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أثناء تقديم برنامج وفوق كل ذي علم عليم، على قناة صدى البلد، وهو السؤال الثاني والعشرين من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، بجائزة 10 آلاف جنيه.

من هو أول مولود بعد الهجرة؟

وأكد جمعة، أنّ الرسول بعث مصعب بن عمير يعلم الناس أمر دينهم قبل أنّ يهاجر، وكشف قصة أول مولود للمسلمين في المدينة بعد الهجرة، مشيرًا إلى أن صحابة النبي بدأوا بعد ذلك في الانتقال إلى المدينة.

وأشار إلى وجود قصة لكل واحد من الصحابة، تبين مدى إيمانهم وتمسكهم بدينهم؛ ومنهم قصة سيدة حامل.

قصة السيدة الحامل

وأكد أنّ تلك السيدة أرادت اللحاق بالرسول، وعندما جاءت عند قباء ولدت، فكان هذا أول مولود في الإسلام بعد الهجرة؛ وجاءت بمولودها إلى النبي ووضعته في حجره الشريف.

ووضع الشيخ علي جمعة 3 اختيارات للإجابة عن سؤال من هو أول مولود بعد الهجرة؟، وهي: «عبد الله بن جعفر بن أبي طالب- عبد الله بن الزبير بن العوام- عمرو بن أبي سلمة».