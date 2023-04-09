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أسعار الحديد اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق المصرية.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
11:11 ص | الأحد 09 أبريل 2023
أسعار الحديد اليوم الأحد 9-4-2023

أسعار الحديد اليوم الأحد 9-4-2023

تشهد أسعار الحديد اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق المصرية، استقرارا ملحوظا بعد أن شهد سعر طن الحديد أمس تراجعا بنحو 1200 جنيه، حيث تختلف الأسعار حسب السعر الذي يعلنه كل مصنع، كما أنّ الحديد في مصر لم يواجه أي تحديات الفترة الحالية، ولا يمكن لأي أحد أن يتوقع إلى أين ستتجه الأسعار الفترة المقبلة، وفقا لما قاله ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن». 

أسعار الحديد اليوم في مصر

وبالنسبة لأسعار الحديد اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق المصریة جاءت كما يلي.

 - حديد عز 37726 جنيها.

 - حديد بشاي 38500 جنيه. 

- حديد المراكبي 34000 جنيه.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

سعر حديد المصريين

- حديد المصريين 32050 جنيها. 

- حديد الجارحي 27000 جنيه. 

- حديد مصر ستيل 36000 جنيه. 

- حديد الكومي 37000 جنيه. 

- حديد العلا 36000 جنيه.

وتراجعت العقود الآجلة الخاصة بحديد التسليح منتصف فبراير الماضي بنحو 4070 يوانا صينيا في الطن الواحد حيث يعتبر تلك التراجع هو أدني تم الوصول اليه منذ منتصف شهر فبراير في ظل أن هناك توقعات من جانب العديد المستثمرين بشأن الطلب الصيني. 

وأوضحت بعض التقارير الصادرة عن رويترز، أنّ الصين تفكر بشكل جاد في التراجع عن إنتاج الصلب الخام هذا العام بنسبة تصل إلى 2.5% ليكون تلك الانخفاض في العام الثالث على التوالي والهدف من تراجع إنتاج الصلب الخام الحد من الانبعاثات الكربونية مع حلول 2030. 

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بقلم مريم حنفي