أسعار الحديد اليوم 5-4-2023 في الأسواق المصرية.. مستقرة

جاءت أسعار الحديد اليوم 5-4-2023 بالأسواق المصرية، دون أي تغيير يذكر عما كانت عليه قبل أسبوع، بعدما قامت الشركات بتثبيت أسعار الحديد في مصر على مستويات الأسبوع الماضي، وتراوح سعر الحديد اليوم بين 27 ألف جنيه تسليم مصنع، كما في سعر حديد الجارحي، وصولاً لـ 38500 جنيه تسليم مصنع، كما في سعر حديد بشاي، وتختلف أسعار الحديد، تسليم المصنع عن أسعار التجزئة للمستهلك، حيث أن الأخيرة تشمل مصروفات النقل وهامش ربح التجار.

أسعار الحديد اليوم 5-4-2023 بالأسواق المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر حديد عز اليوم 32.135 ألف جنيه تسليم مصنع، بحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب، وجاء سعر حديد السويس للصلب بسعر 32.050 ألف جنيه، فيما حل سعر حديد المصريين بنفس المستوى عند 32.050 ألف جنيه.

سعر الحديد اليوم في شركة المراكبي للصلب

واستقر سعر حديد المراكبي تسليم مصنع عند مستوى 34 ألف جنيه، وجاء سعر حديد العشري بـ 36 ألف جنيه، وسعر حديد الجارحي بـ 27 ألف جنيه، وفق بيانات الاتحاد العربي للصلب، فيما جاء سعر حديد الكومي بـ 37 ألف جنيه، وسعر حديد العلا بـ 36 ألفاً، وسعر حديد الجيوشي بـ 36 ألفاً هو الآخر، ومثلهما في السعر حديد مصر ستيل مسجلاً 36 ألف جنيه، وجاء حديد بشاي بـ 38.500 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم العالمية

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد إلى أقل من 124 دولارًا للطن، مقتربة من أدنى مستوى لها في شهرين عند 122 دولارًا، وسط الطلب الضعيف في ذروة موسم البناء الصيني وعلامات زيادة السيطرة على المضاربة، وتشير التقارير إلى أن الصين - أكبر منتج للصلب في العالم – بصدد خفض إنتاجها المحلي من الحديد بنسبة 2.5% في عام 2023، في ثالث انخفاض سنوي على التوالي.

توقع النشاط التصنيعي في الصين

في غضون ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي واسع النطاق Caixin في الصين أن نشاط التصنيع توقف بشكل غير متوقع في مارس، مخالفاً التوقعات بأن القطاع سيستمر في النمو وسط إعادة فتح البلاد بعد سياسة صفر كوفيد.