شعبة مواد البناء: تراجع سعر طن الحديد في الأسواق.. «عز» بـ37726 جنيهًا

شهدت أسعار الحديد، اليوم السبت، تراجعًا يقدر بنحو 1200 جنيه في الطن الواحد في ظل توقعات باستقرار أسعار الحديد حتي نهاية الشهر الجاري.

انخفاض أسعار الحديد

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد شهدت اليوم تراجعًا ملحوظًا بنحو 1200 جنيه للطن متوقعا استقرار أسعار الحديد حتي نهاية شهر أبريل الجاري.

أسعار الحديد

وبلغ سعر حديد عز في الأسواق 37726 جنيها ويبلغ سعر حديد السويس 32050 جنيها وحديد بشاي 38500 جنيها، كما يسجل حديد المراكبي 34000 جنيها وحديد المصريين 32050 جنيها.

بينما يبلغ سعر طن الحديد اليوم العشري 36000 جنيه وحديد الجارحي 27000 جنيه بينما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 36000 جنيه وحديد الكومي 37000 جنيه ويبلغ سعر حديد العلا 36000 جنيه وحديد الجيوشي 36000 جنيه.