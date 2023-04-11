أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية..«عز» بـ32135 جنيها

سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق المصرية هدوءً ملحوظا، ليستمر الاستقرار المستمر في الأسواق منذ بداية شهر أبريل الجاري والسبب وراء استقرار أسعار الحديد الفترة الحالية حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الصرف بالإضافة إلي إاخفاض أسعار الخامات العالمية بحسب ما قاله ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتبلغ أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق المصرية 38500 جنيه بالنسبة لحديد بشاي أما حديد السويس للصلب يبلغ سعره 32050 جنيها كما يسجل حديد عز اليوم في الأسواق 32135 جنيها.

سعر حديد المصريين

كما يسجل حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه ويبلغ سعر حديد المصريين في الأسواق 32050 جنيها وكذلك يسجل حديد العشري 38000 جنيه بينما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه ووصل سعر حديد الكومي 38400 جنيه، كما يسجل حديد العلا 38000 جنيه وحديد الجيوشي 38200 جنيها.

وارتفع إنتاج حديد التسليح في شهر فبراير الماضي بالنسبة لدول الشرق الإوسط وذلك الارتفاع بنحو 11.5% في ظل تراجع إنتاج حديد التسليح على الصعيد العالمي بنحو 142.4 جنيها وفقا لبيانات رابطة الصلب العالمية.