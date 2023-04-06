أسعار الحديد اليوم الخميس 6-4-2023 بالأسواق المصرية.. سببان للاستقرار

واصلت أسعار الحديد اليوم الخميس 6-4-2023 استقرارها في الأسواق، منذ آخر تحديث للأسعار مطلع أبريل الجاري، وتراوح سعر الحديد اليوم بين 27000 و38500 جنيه تسليم مصنع، في وقتٍ يمثل استقرار سعر الصرف وتراجع الخامات العالمية داعمين رئيسيين لسعر الحديد في مصر.

سعر حديد عز اليوم الخميس

وثبتت شركات ومصانع الصلب، أسعار الحديد في مصر للأسبوع الثاني دون تغيير يذكر، وسجل سعر حديد عز – صاحب الحصة السوقية الأكبر – 32135 جنيه للطن، في حين كان سعر حديد الجارحي الأقل في قائمة أسعار الحديد اليوم عند 27 ألف جنيه، وجاء سعر حديد بشاي في صدارة القائمة بسعر 38500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الخميس 6-4-2023 بالأسواق المصرية

وسجل سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيها، واستقر سعر حديد المراكبي عند 34000 جنيه، وسجل سعر حديد المصريين 32050 جنيها، وجاء سعر حديد العشري بـ36000 جنيه، أما سعر حديد مصر ستيل فتحدد عند مستوى 36000 جنيه، ومثله حديد العلا، وكذلك سعر حديد الجيوشي، بينما جاء سعر حديد الكومي أعلى بـ1000 جنيه عند 37 ألفا.

تختلف أسعار المستهلك لأسباب تتعلق بمصروفات النقل وهامش ربح تجار التجزئة والوكلاء والموزعين في السوق المحلية.

ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط من الحديد

بحسب بيانات رابطة الصلب العالمية، فإنّ إنتاج دول الشرق الأوسط من حديد التسليح ارتفع 11.5% في فبراير الماضي، رغم انخفاض الإنتاج العالمي الإجمالي 1% مقارنة بشهر فبراير 2022، ليسجل الإنتاج 142.4 مليون طن.

وانخفض الإنتاج الأفريقي من الحديد بحسب التقرير، بنسبة 11.9%، حيث أنتجت الدول الأفريقية مجتمعة 1.1 مليون طن في فبراير 2023، في حين خفضت أمريكا الشمالية من إنتاجها ليصل 8.3 مليون طن، بانخفاض 5.5%، وحققت كل من روسيا ودول الكومنولث المستقلة وأوكرانيا 6.4 مليون طن إنتاج، بانخفاض 21.3%، بينما أنتجت دول أمريكا الجنوبية 3.2 مليون طن بانخفاض قدره 3.1%.

أمام الاتحاد الأوروبي، فيلفت التقرير إلى أنّ دوله الـ27، أنتجت 10.5 مليون طن بتراجع قدره 12.6%، في حين جاء إنتاج آسيا بزيادة 3%، وبإنتاج 106.6 مليون طن.