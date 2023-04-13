حملة توعية بمخاطر الإسراف في استهلاك المياه بمركز شباب بلبيس بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها وكذلك المواطنين بمختلف أعمارهم السنية، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لأعضاء مراكز الشباب لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم حملة توعوية خلال إحدى الأمسيات الرمضانية لأعضاء مركز شباب بلبيس وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وخاصة مع سوء الأحوال الجوية لتخفيف الضغط علي شبكات الصرف الصحي ، وكذلك استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية.

تنفيذ مسابقات رمضانية للأطفال

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه على هامش فعاليات حملة التوعية تم تنفيذ مسابقات رمضانية ومجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون ومسرح العرائس ولعبة الكروت والعجلة الدوارة والمتحري الصغير بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات وتنفيذ ورش عمل للأمهات للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية وتوزيع هدايا علي الفائزين بالمسابقة.