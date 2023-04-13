القبض على 6 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – مقص حديدي»، وذلك حال شروعهما في سرقة كمية من النحاس بأسلوب «القطع» باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمواجهتهما، اعترفا بشروعهما في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة أسلاك كهربائية ونحاسية

وجرى ضبط 3 أشخاص لسرقتهم كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بأسلوب المغافلة، من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة)، وأمكن ضبطه وبحوزته «كمية من حديد التسليح والأسلاك والكابلات النحاسية وزنت 500 كيلو جرام – إسطوانة غاز – جهاز "شنيور" – ماكينة لحام»، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها.

القبض على شخص ارتكب 5 وقائع سرقة

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول، من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

واعترف بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب والتصرف في الهواتف المستولى عليها لدى عميله سيىء النية، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وأمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.