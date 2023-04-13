تفاصيل مسلسل Harry Potter الجديد.. يمتد لعقد من الزمن

حالة من سعادة يشعر بها عشاق سلسلة كتب وأفلام هاري بوتر، بعد الإعلان عن مسلسل Harry Potter، المأخوذ عن سلسلة الكاتبة البريطانية ج. ك. رولنج، التي تعمل كمنتجة تنفيذية للعمل، ومن المقرر أن يعتمد كل موسم على واحد من الكتب في السلسلة التي تضم 7 أجزاء، على أن يضم فريق عمل جديد مختلفًا عن طاقم عمل الأفلام.

وكشفت شركة « وارنر برذرز ديسكفري»، تفاصيل مسلسل Harry Potter، الذي يتضمن قصص كتب هاري بوتر سوف يمتد لعقد من الزمان، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي»، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصتها الجديدة «ماكس»، التي تجمع ما بين «إتش بي أو ماكس» و«ديسكفيري بلَس».

تفاصيل مسلسل Harry Potter

وتحدث كيسي بلويز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إتش بي أو ماكس»، عن تفاصيل مسلسل Harry Potter، قائلا: «يسعدنا أن نمنح الجماهير الفرصة لاكتشاف هوجورتس بطريقة جديدة تمامًا».

شركة «إتش بي أو ماكس» عن مسلسل Harry Potter: يغوص في عمق الكتب الشهيرة

وتابع بلويز في بيان صحفي: «هاري بوتر ظاهرة ثقافية ومن الواضح أن هناك حبًا دائمًا وعطشًا للعالم السحري بالشراكة مع وارنر برذرز و ج. ك. رولينج، ستغوص سلسلة الجديدة هذه في عمق كل من الكتب الشهيرة التي استمر المعجبون في الاستمتاع بها طوال هذه السنوات».