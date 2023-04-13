تفاصيل مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لمشاجرة ومصابين بالقليوبية وضبط طرفى المشاجرة) وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بالقليوبية.

مقتل شاب في مشاجرة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (12) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم متوفى والآخران مصابان بجروح سطحية" - مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثانى: (3أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية" – مقيمين بدائرة القسم) ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى لخلافات بينهما حول ركن السيارة الخاصة بالطرف الأول أمام الورشة الخاصة بالطرف الثانى ، قام على إثرها باقى الأطراف بالتدخل لمناصرة ذويهم ، وخلال ذلك قام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته أدت لإصابة الطرف الأول التى أودت بحياته.. وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.