التصريح بدفن جثة ميكانيكي لقي مصرعه في مشاجرة بسبب ركن سيارة بالخصوص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ميكانيكي لقي مصرعه في مشاجرة بسبب ركنة سيارة بالخصوص والاستعلام عن حالة شقيقه المصاب وحبس المتهم في الواقعة 4 أيام وطلب سرعة ضبط باقي المتهمين.

حبس المتهم بقتل ميكانيكي الخصوص

وكانت مباحث قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قد ألقت القبض على المتهم بقتل ميكانيكي بدائرة قسم الخصوص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسب ركن سيارة، وتم عرضه على الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط باقي المتهمين بالواقعة.

تفاصيل مقتل ميكانيكي الخصوص

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصاب وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول ميكانيكى وشقيقه وطرف ثان 3 أشقاء جيرانه بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة حيث طلب شقيق المجني من أحد المتهمين أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة لكنه رفض ذلك فنشبت بينهما مشادة فتوجهت أسرة المجني عليهما إلى منزل المتهمين وحاولت حل الأمر فنشبت المشاجرة وتم فضها من قبل الأهالي على أن يعقد صلح عقب تناول الإفطار لكن أسرة المجني عليهما فوجئوا بأحد بالمتهمين وأشقائه بالتعدي عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهما تناولهما وأطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع ميكانيكي بطلق ناري بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسد.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.