مصرع عاطل وإصابة 4 في مشاجرتين بالقليوبية.. ركن سيارة وخلافات جيرة

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر، بحبس ميكانيكي لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، حيث قام المجني عليه بركن سيارة أمام منزل المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث.

ولقي عاطل مصرعه على يد ميكانيكي، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر خلال مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة تل بني تميم في مركز شرطة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفى بركن سيارته أمام منزل المتهم.

تفاصيل مشاجرة بسبب ركن سيارة في شبين القناطر

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي، باستقبال جثة عاطل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إدعاء مشاجرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «محمود س س»، 33 سنة، عاطل، مقيم في قرية تل بني تميم دائرة المركز، بجرح نافذ بالصدر، وتوفى على إثرها، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبين «حافظ ش ح»، 27 سنة، ميكانيكي، مقيم بذات العنوان، وتطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفى بركن سيارته أمام منزل المتهم، باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة

تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات بكفر شكر

فيما أمرت جهات التحقيق بكفر شكر بالتحفظ على طرفي مشاجرة شهدتها قرية «تصفا»، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة وأولوية المرور، وتعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح بالوجه والرأس وجرى تحويلهم للمستشفى للعلاج وتصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقي العلاج.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من بعض الأشخاص بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية تصفا دائرة المركز، وإصابة 4 أشخاص بجروح بالوجه والرأس.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وأولوية المرور بقرية تصفا دائرة المركز، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وخدوش بالوجه والرأس، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر المركزي، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

وبمواجهة الطرفين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل طرف منهم على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل والإصابة في المشاجرة تصل للسجن، وتختلف العقوبة في حال وجود جريمة قتل خلال المشاجرة أو ضرب أفضى إلى موت، ويتم تغليظ العقوبة في هذه الحالة، وفي حالة الإصابات تتحدد العقوبة وفق الإصابة بعاهات مستديمة من عدمه.