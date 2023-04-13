الشعراوي كمال مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة إلى الدكتور الشعراوي كمال لصدور قرار توليه منصب المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة اعتبارا من 18 أبريل 2023 م.

شكر للدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي السابق

جاء ذلك في بيان صحفي لجامعة المنصورة اليوم، كما قدم رئيس جامعة المنصورة خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي السابق على تحمله المسؤولية خلال فترة توليه المنصب التي شهدت العديد من الأزمات ومنها انتشار جائحة كورونا عمل خلالها بحماس واجتهاد وتفان وإخلاص لإدارة منظومة العمل والخدمات بالمستشفيات حقق خلالها العديد من الإنجازات لتطوير ورفع كفاءة القطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية وتطوير الخدمات الطبية للمرضى واعلاء شأن جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية.

تجديد تعيين أسماء عبد المنعم

وفي سياق متصل تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى – الأستاذ بكلية التربية وعميد كلية التربية الأسبق بمناسبة تجديد تعيينها نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم قبل الجامعي.