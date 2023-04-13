إزالات فورية لـ6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة حالات تعد على أراض زراعية وأراضي أملاك دولة بقرى مراكز أبوتيج وصدفا والبداري وحي غرب وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة مشيرًا إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

إزالات بمركز أبوتيج

وأشار محافظ أسيوط إلي إنه تم رصد وإزالة حالة تعد علي أراضي أملاك دولة بمركز أبوتيج علي مساحة 400 متر تقريبًا وفي قرية مجريس تم فك شدة خشبية بأعمدة الدور الثاني العلوي بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت التابعة للوحدة المحلية بقرية الدوير بمركز صدفا كما تم إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بمركز البداري.

حملات بمراكز أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلي أن هذه الحملات تمت تحت إشراف رؤساء تلك المراكز محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

وأضاف المحافظ أنه تم عمل إزالة فورية لمخالفة لسقف الدور الرابع العلوي لأحد العقارات بشارع يسري راغب بحي غرب أسيوط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تحت إشراف عيون إبراهيم رئيس حي غرب مشددًا على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.