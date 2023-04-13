تنفيذ إزالات لـ4 آلاف و157 متر تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالات لـ4 آلاف و157 متر تعديات بالبناء المخالف.

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية لن تتوان في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

تنفيذ إزالات تعديات بالبناء المخالف وغير المرخص

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتى 13 أبريل عن تنفيذ إزالات مخالفة لـ4 آلاف و157 مترا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.