«بيطري الشرقية» ينظم ندوة تثقيفية عن الرعاية الصحية للمواشي

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بيطري الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية عن الرعاية الصحية للعجلات المستلمة

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الإرشاد – الإدارة الإستراتيجية ) ندوة تثقيفية بالتعاون مع مجمع الإعلام بالشرقية وبالاشتراك مع مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالشرقية والتي أقيمت بمجمع الإعلام بالشرقية بعنوان( دور مديرية الطب البيطري في الرعاية الصحية البيطرية الشاملة للعجلات العشار عالية الإنتاجية المُسلمة ضمن مبادرة حياة كريمة والوقاية من الأمراض المشتركة) وذلك بحضور فضيلة الدكتور أحمد السيد نيابة عن فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

أوضح اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الندوة جاءت في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارات ( الزراعة والتضامن والأوقاف) حيث تم تسليم عدد ( 44) ماشية من العجلات العشار عالية الإنتاجية بقرى الحسينية وصان الحجر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية فور استلام الماشية باللجنة المشكلة من الطب البيطري والزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي قامت بالفحص الظاهري الشامل كما قامت بالمسح التناسلي الشامل لتأكيد إيجابية العشر وتحديد عمر الجنين ومتابعة الحالة الصحية له كما قامت بتشكيل لجنة مركزية من المديرية من الإدارات المختصة ولجنة فرعية من إدارة الحسينية البيطرية والتي وضعت برنامجا للتحصين ضد الأمراض الوبائية وسحب عينات للفحص ضد الأمراض المشتركة كما قامت بالتأمين عليها عن طريق صندوق التأمين على الماشية التابع لوزارة الزراعة وتصميم كارت متابعة دورية يشمل جميع الفحوصات اللازمة وتقديم التوعية الإرشادية بالاشتراك مع مديرية الزراعة للتعريف بالنظام الغذائي اللازم للحفاظ على هذه الماشية من أمراض سوء التغذية والحفاظ على إنتاجيته وتم التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها وعرض دور المديرية من خلال الإدارات المختصة للوقاية من الأمراض المشتركة.

وشهدت الندوة مناقشة مثمرة عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر للمحاضرين علي بالمعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة للوصول إلى غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.