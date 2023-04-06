تفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2023 بعائد يصل لـ22% في البنوك الحكومية

مع طرح شهادات جديدة بداية الأسبوع الحالي بعائد تنافسي مرتفع يسأل البعض عن تفاصيل شهادات الادخار الجديدة في 2023 والتي يصل العائد فيها إلى 22%.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2023 بعائد يصل لـ22% في 3 بنوك حكومية.

تفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2023 بعائد يصل لـ22%

-البنك الأهلي المصري:

طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية ذات العائد المتنوع، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

وأكد البنك على أنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، كما لا يتم الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

الحد الأدنى لشراء شهادة بنك مصر

كما أصدر بنك مصر شهادة عالية العائد تحت مسمى شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج الجديدة لمدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد يصرف شهرياً.

ولفت البنك إلى أن معدل العائد على الشهادة متناقص لمدة 3 سنوات، ففي السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عن طرح شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة متدرجة، بحد أدني لشراء الشهادة يبدأ من 10 آلاف جنيه، بفائدة 22% على السنة الأولى و18% على السنة الثانية و16% على السنة الثالثة.

ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، وممكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.