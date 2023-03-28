افتتاح 3 مشروعات قومية و«جدارية المناخ» في ذكرى تحرير سيناء

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة احتفلت يوم 19 مارس الحالي، بذكرى رفع العلم المصري على أرض طابا، لافتا إلى أنّ هناك احتفالية وعيد آخر لسيناء، وهي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير سيناء في 25 أبريل، الذي يعد عيدا قوميا لمحافظة شمال سيناء.

3 مشروعات قومية في شرم الشيخ

وأضاف المحافظ، أنّ هناك 3 مشروعات قومية في مدينة شرم الشيخ جار الانتهاء منها، تمهيدا لافتتاحها في احتفالات أعياد تحرير سيناء التي تنطلق عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنّه يجري جولات يومية لوضع اللمسات النهائية للمشروعات الثلاث.

وأوضح أنّ المشروعات المزمع افتتاحها خلال الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، هي مركز الرصد الأمني الذي يعد أول مركز في الشرق الأوسط مزود بكاميرات عالية الدقة لمراقبة الطرق داخل وخارج مدينة شرم الشيخ، والثاني مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي الذي يعد طفرة في مجال العلم وتكنولوجيا المعلومات، ويضم مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز مصر، ودار ضيافة، أما المشروع الثالث فهو قرية التراث بمضمار الهجن بشرم الشيخ المقامة علي مساحة مليون فدان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جدارية المناخ

ولفت فوده، إلى أنّ قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، حققت الغاية منها ولفتت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ، التي أصبحت أول مدينة سياحية خضراء في الوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع أنّه تقرر إقامة جدارية الزعماء الذين شاركوا في القمة مثل جدارية مؤتمر صناعي السلام الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في عام 1996.