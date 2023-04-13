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سعر كيلو بسكويت النشادر في المجمعات الاستهلاكية.. أقل 30 جنيها عن الأسواق

كتب:

وفاء الصعيدي
03:46 م | الخميس 13 أبريل 2023
معلبات البسكويت في المجمعات الاستهلاكية

معلبات البسكويت في المجمعات الاستهلاكية

جاء سعر كيلو بسكويت النشادر، منخفضا في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، ضمن قائمة مستلزمات كعك العيد والبسكويت التي تضخها شركات المخابز والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

سعر كيلو بسكويت النشادر في المجمعات

وشهد سعر كيلو بسكويت النشادر، في المجمعات، انخفاضا بقيمة 30 جنيها عن سعر الكيلو في محلات الحلويات والمخابز، فضلا عن انخفاض سعر كيلو الكعك بقيمة 50 جنيها عن المعروض في المحلات، وفقا لقائمة أسعار الكعك والبسكويت المطروحة حاليا في فروع منافذ التموين والمجمعات بالأسعار التالية: 

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.

وتنتج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين هذا العام 30 طنا من منتجات كعك العيد، لسد حاجة المواطنين وإتمام التعاقدات، لبيع كعك العيد يتم في معارض الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وفي فروع المجمعات الاستهلاكية أيضًا.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.