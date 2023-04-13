«تعليم الجيزة» تعلن منافذ بيع كعك العيد بأسعار منخفضة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، منافذ لبيع كعك العيد بأيدي أبناء التعليم الفندقي في الجيزة بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين، وتحت إشراف طبي، واتباع جميع الإجراءات الصحية في أثناء التعبئة والتغليف والإنتاج عن طريق شيف بمهارة عالية.

منافذ بيع كعك العيد

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، منافذ بيع كعك العيد بأسعار مخفضة وهي كالتالي:-

- منفذ بيع المديرية: ديوان المديرية 1 شارع البساتين من شارع الجامعة الجيزة.

- منفذ بيع إدارة شمال الجيزة التعليمية: سوق إمبابة الرئيسي.

- منفذ بيع إدارة العمرانية: مدرسة الجيزة الزراعية أمام ناحية سنتر الطالبية – هرم.

- منفذ بيع إدارة الهرم: مبنى إدارة الهرم التعليمية، شارع حسن محمد - شارع فیصل.

- منفذ بيع أكتوبر: إدارة 6 أكتوبر التعليمية – الحي السادس – فودافون - إدارة المرور.