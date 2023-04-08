أيمن بهجت قمر لـ«أنا والقناع»: غلطت في حق عمرو دياب.. ومش ممكن ألاقي له بديل

حلّ الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ضيفاً في برنامج «أنا والقناع»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ومُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم، وخلال مجريات الحلقة كشف الكثير عن كواليس حياته الشخصية والفنية، ومنها علاقته الفنية مع عمرو دياب، وأنه أخطأ في حقه، ولا يمكن أن يجد له بديلا.

بهجت قمر: قعدت أصالح عمرو دياب 5 سنين

وردّ «بهجت قمر»، على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب، والذي كان يدور حول قناع ولا اقتناع عندما أقحم الفنان عمرو دياب في مشكلته علنيا مع إحدى الشركات الكبيرة العاملة في مجال إنتاج الصوتيات، حيث قالت له: «هل بسبب التنازلات عن الأغاني وحقوق الملكية الفكرية؟»، ليرد: «كنت مقتنع وأنا بعمل كده، بس ممكن نقول قناع، لأن لما فكرت ندمت على الموقف ده، وقعد 5 سنين مش عايز يصالحني، وقعدت أصالحه كتير، وأدركت إنه كان ممكن أدخله في جزئية بسيطة، والفترة دي البلد كلها كان عندها مطالب فئوية، وإحنا كنا كده حتى الشعراء والملحنين».

ليتابع في تصريحاته لبرنامج أنا والقناع: «أنا مش ممكن ألاقي بديل لعمرو دياب.. وأيوة غلطت في حقه».