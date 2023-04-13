شعبة المستوردين تتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه قريبا

توقع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد الفترة المقبلة، انخفاضا تدريجيا لقيمة صرف الدولار أمام العملات المختلفة، بعد الارتفاعات التي سجلها خلال الفترة الماضية.

ارتفاع قيمة الدولار أمام جميع العملات

وقال بشاي، إن ارتفاع قيمة الدولار أمام جميع العملات عالميا وليس الجنيه فقط، كان بسبب اتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود، من أجل السيطرة على التضخم الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا، وهو ما كان عامل جذب كبير لكثير من المستثمرين الدوليين، لوضع أموالهم في البنوك الأمريكية وبالدولار، من أجل الاستفادة من الفائدة المرتفعة، وهو ما أدى لزيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفعت قيمته أمام العملات الأخرى.

الفيدرالي يتجه إلى زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة

وأضاف بشاي، أن الفائدة الأمريكية وصلت الآن إلى 5%، متوقعا أن يتجه الفيدرالي في اجتماعه المقبل إلى زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى ذروتها، وبعد ذلك تبدأ في الانخفاض، مشيرا إلى أنه فور بدء الفائدة الأمريكية في الانخفاض، سيبدأ الدولار في التراجع أمام العملات الأخرى، وبالتالي سينعكس ذلك على سعر صرفه أمام الجنيه بالتراجع أيضا.

مرونة تعامل الجنيه مع تقلبات أسعار العملات

وأوضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، عززت من مرونة تعامل الجنيه مع تقلبات أسعار العملات عالميا، مشيرا إلى أنه بسبب اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة، شهد سوق صرف العملات على مستوى العالم، عدم استقرار وضبابية كبيرة.

مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

وأعرب رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، رغم ما يمر به الاقتصاد الوطني والعالمي من تحديات كبيرة في الفترة الراهنة.