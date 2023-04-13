توزيع 15 طن سلع استهلاكية على الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

دشن فرق عمل ومتطوعي صناع الخير داخل قرى الوادي الجديد، اليوم الخميس، توزيع كراتين المواد الغذائية، لتوصيل المساعدات للأهالي في منازلهم فى القرى المتباعدة والتوزيع، حيث انطلق فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير للتنمية توصيل كراتين المواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية في العشرة الأواخر من شهر رمضان ضمن مبادرة «فطارك غير مع we»، التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي له إن المبادرة تستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مستهدفات المصرية للاتصالات لتوزيع 30 مليون وجبة على المستحقين في أنحاء الجمهورية خلال الشهر الكريم، وتعد هذه من ضمن مبادرات كتف في كتف للتحالف الوطني التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قوافل صناع الخير تجوب قري الوادي الجديد ليلاً ونهاراً

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، في بيان له، أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا بالفعل لتوزيع المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم حتي يستفيد منها المواطنين فى العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث أن التوزيع تم داخل عدد من القرى المتباعدة وتوابعها وان فرق العمل والمتطوعين واصلوا العمل خلال فترات الليل والنهار لإنجاز المهمة على أكمل وجه، إذ تضمن التوزيع السلع الاستهلاكية علي أصحاب الفشل الكلوي والأمراض المستعصية بالوادي الجديد ومرضى السرطان بكل نطاقات المحافظة، حيث وصلت المساعدات إلى الأهالي فى منازلهم فى قرى بولاق وعبد السلام عارف والخرطوم وجناح وإحياء البري و المروة وقري بورسعيد و ناصر الثورة وبشاير الخير والجزائر و صنعاء بالخارجة.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن التوزيع تم داخل مركز الداخلة حيث تضمن قرى «الجديدة والغرغور وعين القضى والشيخ والي والمعصرة وأسمنت وعزب القصر والجيزة وبدخلو»، وفي مركز باريس وصلت المساعدات للمستحقين في منازلهم فى قرى« زينب الديب وعين همام وعدن وبغداد و جورمشين 7».

توزيع 15 طن سلع غذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً

وأوضح المدير التنفيذي، أن التعاون مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة «فطارك غير مع we» يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الوادي الجديد من خلال توزيع 15 طن مواد غذائية في قري المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 50 ألف كرتونة فى أنحاء الجمهورية في إطار مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 30 مليون وجبة غذائية خلال الشهر المعظم وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.