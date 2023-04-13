مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22.. أوتاكا يقتحم منزل يسرا

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، بزيارة الحسيني الذي يؤدي دوره أوتاكا، لجاكي التي تجسدها إيمان السيد، وقال إنه فشل في مأموريته الخاصة بالكشف عن مكان الدكتورة سميحة دور الفنانة يسرا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 بطولة يسرا

استمرت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 بذهاب الحسيني لشقة الدكتورة سميحة التي تجسدها يسرا، وطلب منها الكشف على عداد الغاز حتى يستكشف منزل الدكتورة ليخبر سمير المسيطر الذي يجسده محمد محمود، لتلقي القبض عليه الدكتورة سميحة وتخبر أكرم بقيامها بحبس الحسيني.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 اخراج عمرو صلاح

وخلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، طلب سمير المسيطر من جاكي الزواج.