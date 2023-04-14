اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في الأميرية: «ببيعهم بنص التمن»

«كنت بنزل الشارع أخطف التلفونات من الناس وأجري، واجمعهم وابيعهم بره».. بهذه الكلمات اعترف المتهم في قضية سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول، من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، كما اعترف بارتكاب 5 وقائع بالأسلوب ذاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات «المادة 318» تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار «عبدالله» إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها، يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.