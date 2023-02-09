قرض «مستورة».. يساعد المرأة العاملة في إقامة مشروعات صغيرة

دعماً للمرأة وتمكينها اقتصادياً، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى يولى أهمية خاصة بهذا الهدف من خلال مبادرة «مستورة» وتيسير حصول أى سيدة تسعى لإقامة مشروع صغير عليه، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وأكدت الوزارة أنه تم تمويل أكثر من 23 ألف مستفيدة بالقرض، وجميعهن استوفين شروط الحصول عليه وأقمن مشروعات خاصة بهن لمساعدتهن على أن يكون لهن مصدر رزق خاص بهن.

ولفت بنك ناصر الاجتماعى فى تقرير صادر عنه، إلى أن تمويل «مستورة» كان يستهدف الحاصلين على معاش تكافل وكرامة ثم اتسعت دائرة الفئة المستهدفة ليشمل جميع فئات السيدات، تحت شعار «المرأة المصرية القادرة على العمل»، وتمويل «مستورة» هو فى الأساس مبادرة رئاسية جاءت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، من خلال إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر تتنوع بين الإنتاج الحيوانى والتجارى والخدمى والصناعى والمشروعات المنزلية، حيث نجح المشروع فى الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل، منها حلايب وشلاتين وأبورماد والصعيد.

التمويل من 4 آلاف حتى 50 ألف جنيه وأبرز المشروعات «الإنتاج الحيواني»

وأوضح البنك أنه فى إطار الحرص على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم ما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم، يتم إشراك نماذج من مستفيدات «مستورة» فى معارض «ديارنا» للمنتجات التراثية التى تقام على مدار العام.

ولفت البنك إلى أن تمويل «مستورة» يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهراً، كما يقوم البنك بإتاحة الخدمات غير المالية من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدنى والجامعة الأمريكية «jpal»، إضافة إلى مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى المصرى وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة.

خطوات الحصول على قرض مستورة

وتتنوع مشروعات «مستورة» بين مشروعات تجارية وإنتاج حيوانى ومشروعات خدمية صناعية وتجارية ومنزلية، وهناك عدة خطوات للحصول على قرض مستورة، التى تتمثل فى الذهاب إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعى، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى «سارية»، إلى جانب الرقم التأمينى للمقترضة، وطلب الحصول على القرض، وتقديم بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشئون الاجتماعية، وكذلك إيصال مرافق حديث.

التمويل من 4 آلاف حتى 50 ألف جنيه وأبرز المشروعات «الإنتاج الحيوانى»