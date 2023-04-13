تطورات جديدة في جريمة الأشقاء بالهرم.. ضربة موت

أمرت جهات التحقيق بنقل جثة شاب ثلاثيني ضحية القتل على يد شقيقه إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بمنطقة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما أن قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضربة قاتلة

وأمام جهات التحقيق وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات اعترف المتهم خلالها بتفاصيل جريمته وكيف أقدم على إنهاء شقيقه صاحب الـ 25 عامًا بسبب خلافات بينهما، حيث تطورت الخلافات بينهما من مشادة كلامية إلى قيامه بالتعدي على شقيقه بضربة قاتلة أسقطته أرضًا دون أن يتحرك أو أن يتلفظ بكلمة واحدة، فحمله الأهالى وتوجهوا به الى أحد المستشفيات، ولكن أثناء إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم مرتكب جريمة الهرم، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى جلسة تحقيق تالية، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشار حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».