حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه في الهرم.. وخبير قانوني يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بطعن صديقه طعنة نافذة بالقلب بسلاح أبيض في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال أداة الجريمة للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تعود التفاصيل لوصول بلاغ من مستشفى الهرم بوصول أدهم، 13 عاًما، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب بـ سلاح أبيض.

بالفحص تبين أنَّ جاره هو الذي طعنه بعد وصلة مزاح بينهما تحولت لمشادة كلامية قام المتهم 15 عاما، باستخدام سلاح أبيض «كتر» وطعن صديقه بالقلب أودت بحياته في الحال وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبحوزته سلاح الجريمة واقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنَّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.