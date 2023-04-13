مصرع شخص وإصابة نجله في حادث مروري بمحافظة قنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب نجله، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بقرية قرقطان، التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع «توك توك» بقرية قرقطان في مركز نقادة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع أشرف بركات، 47 عاما، وإصابة ابنه كراز أشرف.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، بواسطة سيارة إسعاف من مرفق إسعاف قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومعها إدارة مرور قنا، وجرى تسيير حركة الطريق في الاتجاهين.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير مرور قنا حول أسباب الحادث.