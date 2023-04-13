مسلسل سره الباتع الحلقة 22 .. الجنرال الفرنسي يخدع أحمد السعدني

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 22، إذ كشفت خدعة فعلها الجنرال الفرنسي فى حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وتسببت في تطور الأحداث على صعيد الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية.

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 22، نداء الجنرال الفرنسي وهو مقيد في الشجرة على حامد لكى يطلق سراحه ويذهب إلى دورة المياه، وبالفعل استجاب له وقرر أن يطلق سراحه وتنفيذ مطلبه.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

ولكن بعدما استجاب حامد لطلبه، خدعه الجنرال الفرنسي وضربه بعصا على رأسه ليقع على الأرض، ولكن هنا تدخلت صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وهي حبيبة حامد وأنقذته.

وانهالت صافية على رأس الجنرال الفرنسي، بالضرب بعصا إلى أن نزفت رأسه بشكل كبير، وأوقفها حامد عن ما تفعله ولكنهما لم يعرفا إذا كان قد مات أم لا.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي وريم مصطفي وغيرهم .