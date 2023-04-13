مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22.. جاكي تكذب على يسرا

كذبت جاكي، والتي تجسد شخصيتها إيمان السيد، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، على الدكتورة سميحة دور يسرا، حيث أوهمتها بأن جلال زوج سميحة الراحل وافق على بيع شقتها من خلال ابن عمه سمير المسيطر دور محمد محمود، ورغم عدم اقتناع أكرم دور محمد ثروت، إلا أن الدكتورة سميحة اقتنعت بما فعلته جاكي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 بطولة يسرا

وقام سمير المسيطر، ضمن أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، بتعريف سميحة واكرم على جاكي بكونها سكرتيرته في العمل وليست عشيقته، وعرض سمير على أكرم العمل معه ولكنه لم يعلن له ما هو العمل وهو ما رفضته الدكتورة سميحة وقالت له «بطل شحاته».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 إخراج عمرو صلاح

قامت سماح دور مايان السيد في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، بالخروج مع الضابط حسام دور أحمد عبد الوهاب لاستكمل قصة حبهم.