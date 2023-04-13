سقوط تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال صفة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتحال صفة ضباط شرطة

تلقى قسم شرطة البساتين بمدرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بالقليوبية، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته، قرر تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى المحلية، ولدى وصوله، تفاجأ بتوقف سيارة ميكروباص، لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلي صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، ولاثنين منهم معلومات جنائية، وتم استهدافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

عقوبة انتحال صفة

ومن جانبه، علَّق المحامي سمير عبد العظيم، على عقوبة انتحال الصفة قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».