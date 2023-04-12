إيمان العاصي عن جمال «دلال» في جعفر العمدة: صورة طبق الأصل لكل بنات مصر

تحدثت الفنانة إيمان العاصي، عن دور «دلال» الذي قدمته في مسلسل «جعفر العمدة»، والذي يعرض خلال شهر رمضان.

إيمان العاصي تتحدث عن «جعفر العمدة»

وقالت إيمان لـ«الوطن»: في الحقيقة أنا قدمت أدوار متنوعة كثيرة، وخاصة دور الفتاة الشعبية، فتعتبر «دلال» ليست الشخصية الأولى التي أقدمها التي تحمل الطابع الشعبي، فالجمهور أيضاً تعلق بشخصية «داليدا» في مسلسل «مملكة إبليس» وشخصية «منة» في الحساب يجمع.

وأضافت إيمان العاصي: كل شخصية قدمتها تختلف عن غيرها، ولها عوامل جذب خاصة بها، أما بخصوص الجمال فمن وجهة وجهة نظري، فتيات مصر كلهن على قدر عال من الجمال سواء كانت فتاة شعبية أو «بنت بلد» أو كانت خريجة جامعة أمريكية، فالجمال ليس حكرا على مستوى اجتماعي معين.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة أمس، الكشف عن أمر «دلال» والتي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، حيث اتصل عليها بلال شامة، وقرر أن يفضح أمرها، ويخبرها أنها هي من حرضته على خطف نجل جعفر العمدة وثريا عند ولادته.