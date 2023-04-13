غرفة السياحة تمنع إبرام أي تعاقد منفرد لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التعاقد الذي أبرمته الغرفة الأسبوع الماضي مع إحدى الشركات لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج، ملزم لكافة شركات السياحة، وذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات

وحذر «عمارة»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كافة أعضاء الغرفة، شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام من إبرام أي تعاقد (بشكل منفرد) مع أي كيان آخر لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات بعد اتفاق الغرفة، مشددا على أن تعاقد الغرفة ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج.

تجويد الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن غرفة شركات السياحة تعاقدات مع الشركة السعودية لتقديم كافة خدمات الإعاشة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات لكافة حجاج السياحة سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو مستوى الـ 5 نجوم، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الشركات السياحية وتقديم الخدمة المثلى لهم في ظل قرار السلطات السعودية المتضمن فتح المنافسة بين مقدمي الخدمة بالمملكة بهدف تجويد خدمات الحجاج.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار المصرية شددت خلال خطابها للغرفة على أهمية وضرورة إخطار الشركات السياحية بإتمام التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج وأسعار باقات الخدمات محل التعاقد.

أسعار باقات الخدمات لحجاج السياحة بمني وعرفات

وأوضح ان الغرفة تعاقدت على باقة (ب) مطور لحجاج برنامج ال 5 نجوم وذلك بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الاقتصادي والبري بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات بقيمة 2750 ريالا سعوديا، لافتا إلى أن جميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغة 534.75 ريال، وأيضاً قيمة الضريبة المضافة البالغة 15%.

وأشار عمارة إلى أنه تم إخطار وزارة السياحة والآثار بهذا التعاقد حتى يتسنى لها إدراجه ضمن المستندات الواجب تقديمها من الشركات السياحية عند إنهاء ملفات المعاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن كل عام.