أخ يقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما في سوهاج.. كان عائدا من الخليج

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من حل لغز العثور على جثة مجهول الهوية، وسط الزراعات بقرية الخارفة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث تبين أن وراء الحادث شقيقة الأكبر لخلاف على أموال بينهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بالعثور على جثمان لذكر بالغ وسط الزراعات بقرية الخارفة، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جرجا المركزي.

كشف غموض الواقعة

وبالبحث الجنائي تبين أن الجثمان لشاب شاب يدعى «م. ى. ح» 30 عاما، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج عائد من إحدى الدول العربية، وبه عدة طعنات إحداهما ذبحية، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث شقيقه الأكبر المدعو «ع. ر.ح»، 43 عامًا، يعمل سائق توك توك.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حيث حدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه الأصغر المجني عليه، لرفضه إعادة أمواله إليه التي كان يرسلها له أثناء سفره بإحدى الدول العربية، أو تقديم كشف حساب عما أنفقها به، وتطورت الخلافات بينهما إلى القتل وألقى جثمانه بزراعات قرية الخارفة، جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يقول أحمد منصور، المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام وفقا لملابسات الواقعة.