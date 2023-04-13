أسامة الأزهري: الشيخ عبدالله مادمب أعاد تفسير القرآن الكريم 114 مرة

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ عبدالله مادمب، كان قائدا شرعيا في السنغال، لما كان يمتلك من معلومات دينية مكثفة وفائقة مكنته من التأهل لهذا المنصب.

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية dmc، أن الشيخ عبدالله مادمب كان له الكثير والكثير من المؤلفات الدينية منها مؤلفات خاصة بتفسير القرآن الكريم.

نبع فياض من القرآن

وأضاف في حديثه، أنه أعاد تدريس تفسير القرآن الكريم بعدد سور القرآن 114 مرة، فكان كلما يختم تفسير القرآن يستفتحه مرة أخرى لطلابه، فكان نبعا فياضا للقرآن الكريم.

الدراسة بالأزهر

وأشار إلى أنه كان يوجه الناس إلى الدراسة بالأزهر الشريف، ولهذا حرص على إرسال نجله الشيخ إبراهيم الياس إلى الأزهر الشريف كي يقوم بدراسة العلوم الشرعية والتعمق بعلوم الدين الإسلامي على أيدي كبار علماء الأزهر.