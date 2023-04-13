ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها في الوادي الجديد

شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة أسفرت خلالها عن ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة الخمسة.

حملة ضبط الألعاب النارية

تلقت مباحث التموين بمحافظة الوادي الجديد إخطاراً من إدارة تفتيش التموين بمركز الداخلة، تفيد ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي من إدارة التموين بالداخلة للمرور على المحال التجارية المبلغ عنها وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ محظورة البيع وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

شن حملة موسعة للمرور علي المحال التجارية قبل عيد الفطر

وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، محمد رجب، في بيان صحفي له، إن المديرية قامت بشن حملة موسعة للمرور علي المحال التجارية بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة، ومديرية الطب البيطري، وإدارات التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، قبل عيد الفطر المبارك وذلك لضبط الأسعار والتفتيش على صلاحية السلع المعروضة وعلى تراخيص المحلات ومنع احتكار السلع برئاسة رؤساء المراكز والإدارات المعنية والجهات الرقابية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم التشديد علي مديري إدارة التموين بمراكز المحافظة الخمسة على ضرورة تخفيض الأسعار وعدم استغلال المواطنين ووضع لافتات بالأسعار على كافة المنتجات، إذ لاقت المبادرات إقبالا شديداً من التجار وأصحاب المحال التجارية للبيع للجمهور بأسعار مخفضة للاحتياجات اليومية.